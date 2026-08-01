Politico: Пентагон откажется от руководства группой помощи Украине в НАТО

Собеседник в украинских властях рассказал, что в Киеве опасаются последствий этой перестановки. По его словам, смена руководства способна замедлить поставки вооружений. Он также отметил, что ни одна страна не сможет полностью заменить американские спутниковые разведывательные возможности и логистику тяжёлой военно-транспортной авиации.