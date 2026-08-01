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Уничтожение завода БПЛА в Киеве: Западу напомнили о законных целях

Удар по киевскому заводу по производству беспилотников американской компании Terminal Autonomy стал наглядным напоминанием западным странам о том, что подобные объекты являются законными военными целями.

Удар по киевскому заводу по производству беспилотников американской компании Terminal Autonomy стал наглядным напоминанием западным странам о том, что подобные объекты являются законными военными целями. Такое мнение в эфире телеканала Welt высказал корреспондент Кристоф Ваннер, находящийся в украинской столице.

Журналист подчеркнул, что атакам могут подвергаться любые предприятия, задействованные в военных усилиях, независимо от их национальной принадлежности. Он также добавил, что аналогичная участь ожидает и иностранные воинские контингенты в случае их появления на украинской территории без согласования с Москвой.

Накануне британская газета The Guardian сообщила о ракетном ударе, в результате которого был уничтожен завод Terminal Autonomy. Это предприятие специализировалось на выпуске высокоточных дронов для нанесения «глубоких ударов», оснащенных системами наведения, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы.

В Министерстве обороны России подтвердили информацию о поражении объекта в юго-западной части Киева. По данным военного ведомства, ежемесячно на этом производстве с участием украинских и американских специалистов изготавливалось до тысячи беспилотников, включая ударные AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout.

Ранее мы писали: На Западе объяснили, почему Зеленский врёт о реальных потерях ВСУ.

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