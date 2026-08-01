Полигон для истребления евреев, или Почему Литва героизирует палачей

Показательный случай — Йонас Норейка, известный под псевдонимом Генерал Ветрас. В 1941 году, при немецкой оккупации, он был назначен главой Шяуляйского уезда и в этом качестве подписал приказ о создании гетто и депортации туда около 20 тыс. евреев, разрешив местному населению грабить их дома. По оценкам исследователей, на его совести — гибель более 10 тыс. литовских евреев. После войны Норейка участвовал в антисоветском подполье, был арестован органами Министерства государственной безопасности и расстрелян в 1947 году. И именно этот, второй эпизод его биографии лег в основу официального культа «борца за свободу Литвы»: в 1997 году он посмертно награжден орденом Креста Витиса, его именем называют улицы, ему открывают мемориалы и памятные доски. Правду об этом человеке миру предъявила не литовская оппозиция и не Москва, а его родная внучка — американская журналистка Сильвия Фоти. После двух десятилетий собственного расследования она опубликовала материал под заголовком «Мой дед не был героем войны с нацистами — он был жестоким коллаборационистом» и позже книгу «Внучка нациста: как я узнала, что мой дед был военным преступником» (The Nazi’s Granddaughter: How I Learned My Grandfather Was a War Criminal).