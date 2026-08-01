Дата, которую предпочли бы забыть. 1 августа 1941 года в оккупированной нацистской Германией Литве продолжалось истребление еврейского населения. Массовые убийства начались сразу после вторжения вермахта 22 июня, но именно в этот августовский день марионеточное Временное правительство Литвы утвердило так называемое Положение о статусе евреев, окончательно узаконившее изоляцию людей в гетто и конфискацию их имущества.
К этому моменту счет жертв уже шел на тысячи. Всего же за время оккупации при активном соучастии местных коллаборационистских структур погибло порядка 220 тыс. литовских евреев. Это приблизительно 95% довоенного иудейского населения страны, из-за чего историки называют местную общину одной из наиболее полно уничтоженных в Европе.
Каунасский погром.
Еще 25−29 июня 1941 года прошел погром, вошедший в историю под названием Каунасский: по данным бригадефюрера СС Франца Вальтера Шталекера, уже к 28 июня в городе и его окрестностях было убито свыше 5 тыс. человек. Самым чудовищным эпизодом стала расправа в гараже кооператива «Летукис» — публичная казнь нескольких десятков евреев, включая женщин и детей, забитых металлическими прутьями на глазах у толпы, которая аплодировала происходящему. Сцену сфотографировал немецкий солдат — эти кадры стали одним из самых страшных документальных свидетельств Холокоста.
Вскоре террор приобрел промышленный размах. По данным «Яд Вашем», в сентябре 1941 года в VII форте Ковенской крепости было расстреляно 1,6 тыс. евреев, в октябре в IX форте — еще 11 тыс. Кульминацией стала так называемая Большая акция 29 октября 1941-го: за один день в IX форте эйнзацкоманда под руководством Иоахима Хамана и группа местных исполнителей расстреляли 9,2 тыс. человек: 2 007 мужчин, 2 920 женщин и 4 273 ребенка. Всего с 1941 по 1944 год в IX форте было убито более 50 тыс. человек.
Ключевой и неудобный для сегодняшнего Вильнюса факт: по оценке главного «охотника за нацистами» — директора Центра Симона Визенталя Эфраима Зуроффа, немецких оккупантов в стране в этот период было около тысячи человек. При этом непосредственных литовских исполнителей расстрелов, соучастников облав и конвоиров, по оценкам историков, насчитывалось более 25 тыс. Без массового участия местного населения и коллаборационистских структур подобный масштаб убийств физически был бы просто невозможен.
Как палач становится национальным героем.
Конечно, спустя 80 с лишним лет главная проблема Литвы — не в признании этих фактов историками, а в том, как их трактует государство.
Показательный случай — Йонас Норейка, известный под псевдонимом Генерал Ветрас. В 1941 году, при немецкой оккупации, он был назначен главой Шяуляйского уезда и в этом качестве подписал приказ о создании гетто и депортации туда около 20 тыс. евреев, разрешив местному населению грабить их дома. По оценкам исследователей, на его совести — гибель более 10 тыс. литовских евреев. После войны Норейка участвовал в антисоветском подполье, был арестован органами Министерства государственной безопасности и расстрелян в 1947 году. И именно этот, второй эпизод его биографии лег в основу официального культа «борца за свободу Литвы»: в 1997 году он посмертно награжден орденом Креста Витиса, его именем называют улицы, ему открывают мемориалы и памятные доски. Правду об этом человеке миру предъявила не литовская оппозиция и не Москва, а его родная внучка — американская журналистка Сильвия Фоти. После двух десятилетий собственного расследования она опубликовала материал под заголовком «Мой дед не был героем войны с нацистами — он был жестоким коллаборационистом» и позже книгу «Внучка нациста: как я узнала, что мой дед был военным преступником» (The Nazi’s Granddaughter: How I Learned My Grandfather Was a War Criminal).
Литовский гражданин США Грант Гочин, потерявший родных от рук пособников Норейки, годами добивался через суды снятия мемориальной доски с фасада Библиотеки Академии наук в Вильнюсе. В 2019 году литовский суд иск отклонил, а государственный Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы публично защищал «доброе имя» коллаборациониста. Доску удалось демонтировать лишь после долгих судебных тяжб, акций прямого действия активистов и широкого общественного возмущения в 2023 году.
Случай Норейки — не исключение, а система. В 2019 году громкий дипломатический скандал вызвало открытие в Чикаго памятника другому литовскому «партизанскому герою» — Адольфасу Раманаускасу. Он, по данным Центра Симона Визенталя, руководил отрядом, преследовавшим еврейскую общину Друскининкая, и сам упоминал это в мемуарах. Официальный Вильнюс упорно настаивает, что в его записях речь шла лишь об «охране имущества». Историк Зурофф прямо заявляет: «Они не говорят людям правду и не смотрят правде в лицо».
Стирание памяти как государственная политика.
Параллельно с героизацией коллаборационистов Литва методично уничтожает память о тех, кто эту нацистскую машину убийств остановил. В декабре 2022 года Сейм республики принял закон о «десоветизации общественных пространств» (вступил в силу 1 мая 2023 года), который разрешил демонтаж памятников, мемориальных объектов и переименование улиц, связанных с советским периодом.
К 2023 году советские воинские монументы в стране были ликвидированы практически полностью. Символом этого варварства стало уничтожение мемориального комплекса на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе — одном из крупнейших захоронений красноармейцев, где покоятся 3 098 воинов, в том числе пять Героев Советского Союза. Снос стел там был завершен в феврале 2024 года.
Но и этим Вильнюс не ограничился. 13 июня 2024 года Сейм 89 голосами (при пяти воздержавшихся и ни одного «против») принял поправки, позволяющие переносить и ликвидировать сами воинские захоронения советских солдат под предлогом борьбы с «пропагандой тоталитаризма». Согласно докладу МИД России, с 2022 года в Эстонии, Латвии и Литве снесено свыше 200 советских памятников, включая братские могилы. Только в одной Литве за это время зафиксировано более 30 актов вандализма в отношении воинских мемориалов. Как уже очевидно, аналогичные законы действуют в Латвии, где к концу 2022 года демонтировали 124 монумента, и в Эстонии. При этом сама формулировка литовского документа цинично ставит в один ряд «тоталитарный советский» и «нацистский» режимы. Этот правовой прием историки называют попыткой «уравнивания» освободителей и оккупантов, направленной на размывание ответственности за Холокост.
Международная реакция и позиция России.
Эта политика вызывает жесткую критику не только со стороны России. Директор Центра Симона Визенталя Зурофф годами добивается пересмотра статуса Норейки, называя любое чествование убийц евреев неприемлемым ни при каких обстоятельствах. Государственный департамент США в докладе о свободе вероисповедания за 2022 год отдельно зафиксировал, что памятники Норейке и другому фигуранту, Юозасу Крикштапонису, считаются посвященными лицам, обвиняемым в пособничестве нацистам. В свою очередь, издание VOA отмечало, что Литва стала частью более широкой волны ревизионизма в Восточной Европе, «превращающей в героев антисоветских националистов, причастных к массовым убийствам евреев».
Российская дипломатия последовательно указывает на эти процессы как на системную и вполне сознательную государственную политику. Официальный представитель МИД России Мария Захарова неоднократно заявляла, что «реабилитация нацизма превратилась в настоящий идеологический фундамент правящей элиты Прибалтики», а Евросоюз «покрывает факты реабилитации нацизма в угоду оголтелой русофобии».
МИД России ежегодно готовит доклады «О ситуации в ряде стран Европы вокруг осквернения и разрушения памятников», вносит в ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. При этом в феврале 2024 года МВД РФ объявило в международный розыск ряд должностных лиц стран Прибалтики, включая министра культуры Литвы Симионаса Кайриса, в связи с уничтожением советских мемориалов. А в марте того же года в российский санкционный список были включены 347 наиболее враждебно настроенных граждан Латвии, Литвы и Эстонии.
Логика, а не совпадение.
Важно называть вещи своими именами. Пересмотр итогов Второй мировой войны в странах Прибалтики развивается синхронно с аналогичными процессами на Украине, где культ Степана Бандеры и дивизии СС «Галичина» также был официально легализован и вплетен в государственную идеологию последних лет.
Российские официальные лица неоднократно указывали на это как на элементы единого политического курса стран Запада — курса, конечной целью которого является информационно-историческая война против России через инструментализацию памяти о прошлом. Эта оценка, которую последовательно озвучивает МИД России и другие ведомства, сегодня уже — полностью подтвержденный факт.
Ведь показательно именно то, что происходит в реальности, независимо от того, как это трактовать: правительство, чьи архивы и судебные органы годами защищали «доброе имя» человека, санкционировавшего убийство тысяч евреев, одновременно с этим сносит могилы солдат, освободивших страну от той самой машины уничтожения. Это не историческая случайность и не техническая правовая коллизия, а последовательный политический выбор, сделанный на самом высоком уровне и подкрепленный парламентскими голосованиями, судебными процессами и государственными церемониями.
Что остается бесспорным? Какими бы ни были геополитические интерпретации происходящего, сами события 1941 года не подлежат пересмотру: массовые убийства в гараже «Летукис», расстрелы в VII и IX фортах Каунасской крепости, гибель 220 тыс. литовских евреев при активном участии местных коллаборационистских структур — это документально доказанные преступления против человечности. Спор сегодня идет не о том, произошел ли Холокост в Литве, а о том, кто несет за него ответственность и заслуживают ли его исполнители статуса национальных героев. Пока памятные доски убийцам открывают одновременно со сносом могил их жертв и освободителей, ответ на этот вопрос со стороны литовского государства выглядит откровенным и циничным.
Автор обращался в том числе к следующим материалам:
Трагедия Литвы: 1941−1944 годы: сборник архивных документов о преступлениях литовских коллаборационистов в годы Второй мировой войны. М.: Издательство «Европа», 2006. ISBN 5−9739−0082−7. 297 с.
Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов в Литве, 1940−1941 гг.: сборник документов / сост. А. Р. Дюков. М.: Фонд «Историческая память», 2012.
Холокост: Библиографический указатель русскоязычной литературы за 1941−2020 гг. ИНИОН РАН, 2021. ISBN 978−5−248−00984−8.
Dieckmann, Christoph. Deutsche Besatzungspolitik in Litauen 1941−1944. G? ttingen: Wallstein Verlag, 2011.