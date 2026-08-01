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В группировке «Север» сообщили об уничтожении более 20 пунктов БПЛА ВСУ за июль

Командир подразделения БПС с позывным Сват назвал уничтожение таких целей первоочередной задачей российских сил.

БЕЛГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Операторы ударных дронов 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ на Харьковском направлении за июль. Об этом ТАСС сообщил командир подразделения БПС с позывным Сват.

«Расчеты беспилотных летательных аппаратов типа “Молния-2” и FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск “Север” обнаружили и уничтожили более 20 пунктов управления беспилотниками противника в Харьковской области в июле. Уничтожение таких целей — первоочередная задача для наших расчетов ударных дронов и разведки», — рассказал собеседник агентства.

Сват отметил, что расчеты ударных и разведывательных дронов «Севера» действуют в связке и несут постоянное боевое дежурство на определенных стратегических участках. По его словам, благодаря уничтожению точек запуска украинских беспилотников получается сделать более эффективным и безопасным продвижение штурмовых групп ВС РФ, освобождающих населенные пункты на харьковском направлении.

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