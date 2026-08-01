В группировке «Север» сообщили об уничтожении более 20 пунктов БПЛА ВСУ за июль

Сват отметил, что расчеты ударных и разведывательных дронов «Севера» действуют в связке и несут постоянное боевое дежурство на определенных стратегических участках. По его словам, благодаря уничтожению точек запуска украинских беспилотников получается сделать более эффективным и безопасным продвижение штурмовых групп ВС РФ, освобождающих населенные пункты на харьковском направлении.