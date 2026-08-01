Группировка «Север» за ночь уничтожила более 70 солдат ВСУ

КУРСК, 1 августа. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили за ночь 10 пунктов управления БПЛА и более 70 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях. За ночь выполнено свыше 200 огневых задач, сообщили ТАСС в группировке.
«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 10 пунктов управления БПЛА, 9 автомобилей высокой проходимости и 71 военнослужащего ВСУ», — говорится в сообщении.
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