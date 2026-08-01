Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Японии

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали у побережья японского острова Хоккайдо, угрозы цунами не объявлялось.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Главное метеорологическое управление Японии.
Очаг залегал на глубине 80 км.
Максимальная сила подземных толчков составила 4 балла по 7-балльной шкале, принятой в Японии. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
28 июля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю. Через некоторое время произошло ещё одно землетрясение — магнитудой 6,1.