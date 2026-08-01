Эксперт Кузякин сообщил о применении ВС РФ нового решения против роботов ВСУ

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что впервые за несколько месяцев ВСУ перестали использовать наземных роботов под Сумами и в Харьковской области. «Скорее всего, это связано с тем, что у ВС РФ появился инструмент противодействия НРТК. У России есть несколько новых решений, работа над которыми была практически завершена, после чего данные изделия должны были пойти в бой. Я подозреваю, что на передовой начало работать одно из них, а может быть и комплекс этих решений. Соответственно, ВСУ остались без наземной составляющей», — сказал Кузякин.