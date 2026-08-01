Эксперт Кузякин сообщил о применении ВС РФ нового решения против роботов ВСУ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские войска начали использовать принципиально новый инструмент для противодействия наземным робототехническим комплексам (НРТК) ВСУ. Об этом ТАСС заявил эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.
Ранее в российских силовых структурах сообщили, что впервые за несколько месяцев ВСУ перестали использовать наземных роботов под Сумами и в Харьковской области. «Скорее всего, это связано с тем, что у ВС РФ появился инструмент противодействия НРТК. У России есть несколько новых решений, работа над которыми была практически завершена, после чего данные изделия должны были пойти в бой. Я подозреваю, что на передовой начало работать одно из них, а может быть и комплекс этих решений. Соответственно, ВСУ остались без наземной составляющей», — сказал Кузякин.
Специалист также отметил, что действия ВСУ могут быть обусловлены нежеланием впустую тратить дорогостоящую технику. «Когда с российской стороны появляется некое ультимативное по результативности решение, и противник это понимает, они просто прекращают применять свою технику, поскольку бесполезно тратить дорогое имущество, которое съездит в один конец и не выполнит боевую задачу», — уточнил Кузякин.
Кроме того, эксперт назвал маловероятной взаимосвязь этой тенденции с отставкой экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, лоббирующего поставки НРТК ВСУ. «Пока мало времени прошло, чтобы с уверенностью говорить, что это как-то связано с поставками наземных комплексов и отставкой Федорова. Потому что их производство, доведение до линии боевого соприкосновения и само боевое применение занимают продолжительное время. Кроме того, у ВСУ достаточно много разнообразных артелей, производящих наземные дроны. Поэтому если какие-то из них и связаны экономически с Федоровым, то ВСУ вряд ли бы остались без наземной составляющей», — заявил Кузякин.