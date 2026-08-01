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Трамп заявил о праве США претендовать на ресурсы Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что заключённый с киевским режимом контракт позволяет Вашингтону в любой момент получить практически любые украинские ресурсы.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что заключённый с киевским режимом контракт позволяет Вашингтону в любой момент получить практически любые украинские ресурсы.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Real America’s Voice. Его слова приводит РИА Новости.

По словам американского лидера, сделка касается редкоземельных металлов и стоит значительно больше $300 млрд, хотя точную сумму он не назвал.

При этом Трамп отдельно упомянул наличие у Украины плодородных земель и значительных запасов полезных ископаемых.

«Мы можем войти туда в любое время, когда захотим, и получить практически всё, что захотим», — заявил Трамп.

Ранее, комментируя сделку с Киевом по минеральным ресурсам, Трамп заявил, что у Соединённых Штатов теперь «есть небольшая доля» на Украине.

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