Трамп заявил о праве США претендовать на ресурсы Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что заключённый с киевским режимом контракт позволяет Вашингтону в любой момент получить практически любые украинские ресурсы.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу Real America’s Voice. Его слова приводит РИА Новости.
По словам американского лидера, сделка касается редкоземельных металлов и стоит значительно больше $300 млрд, хотя точную сумму он не назвал.
При этом Трамп отдельно упомянул наличие у Украины плодородных земель и значительных запасов полезных ископаемых.
«Мы можем войти туда в любое время, когда захотим, и получить практически всё, что захотим», — заявил Трамп.
Ранее, комментируя сделку с Киевом по минеральным ресурсам, Трамп заявил, что у Соединённых Штатов теперь «есть небольшая доля» на Украине.