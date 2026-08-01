Как отмечают источники, руководство Группой перейдет к другой стране-члену НАТО. Этот процесс, по их словам, может занять до года, однако сотрудничество с Киевом не прекратится.
Украинский чиновник сообщил изданию, что в Киеве опасаются перестановок в ГСУ из-за возможного замедления поставок оружия. Он добавил, что никто не сможет заменить американскую спутниковую разведку и логистические возможности тяжелых самолетов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут законной целью для российской армии.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.