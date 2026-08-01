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РИА Новости: учёные нашли в Хибинах новый минерал дороже золота

Новый минерал, стоимость которого превышает цену золота, обнаружен в Кировском руднике Хибинского массива.

Новый минерал, стоимость которого превышает цену золота, обнаружен в Кировском руднике Хибинского массива.

Об этом РИА Новости сообщили в Минобрнауки.

Как рассказали в министерстве, находку сделали исследователи из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского университета и Минералогического музея имени Ферсмана.

Минерал получил название «Кольский ашкрофтин». Его основная ценность заключается в высоком содержании редкоземельного элемента иттрия, а также кальция, марганца и фтора.

«Это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры», — пояснили в ведомстве.

По оценкам специалистов, один только налёт на породе оценивается в $145 за 1 мм, что значительно превосходит стоимость золота. Отмечается, что структура найденного кристалла входит в число самых сложных среди всех известных науке на сегодняшний день.

Классический ашкрофтин представляет собой розоватый, прозрачный и чрезвычайно редкий силикат, основные месторождения которого находятся в Гренландии, а также в Канаде и Италии.

Ранее сообщалось, что золото стало лидером по росту стоимости среди основных металлов, подорожав в 12 раз с 2000 по 2025 год.

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