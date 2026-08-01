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В храме Василия Блаженного случился пожар, пострадавших нет

В храме Василия Блаженного произошёл пожар, информация о пострадавших не поступала.

В храме Василия Блаженного произошёл пожар, информация о пострадавших не поступала.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, пожар произошёл на первом этаже здания — в кабинете директора загорелись личные вещи и мебель.

Площадь возгорания составила около десяти кв. м. В оперативных службах уточнили, что пожар уже потушили.

Ранее в пятницу в ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили о локализации на площади 5 тыс. кв. м пожара на складе во Владивостоке.

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