В храме Василия Блаженного случился пожар, пострадавших нет

В храме Василия Блаженного произошёл пожар, информация о пострадавших не поступала.
Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, пожар произошёл на первом этаже здания — в кабинете директора загорелись личные вещи и мебель.
Площадь возгорания составила около десяти кв. м. В оперативных службах уточнили, что пожар уже потушили.
Ранее в пятницу в ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили о локализации на площади 5 тыс. кв. м пожара на складе во Владивостоке.
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