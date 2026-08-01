Расходы Украины в 2026 году приблизились к объёму всего ВВП страны

Изначально власти Украины планировали расходы на уровне 116 млрд долларов. Тогда дефицит бюджета оценивали в 47,5 млрд долларов. Дополнительные затраты Киев рассчитывает покрыть за счёт финансовой помощи западных стран, прежде всего кредита Евросоюза на 90 млрд евро. При этом, как ожидается, до конца текущего года Украина получит не более половины этой суммы.