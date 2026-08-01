У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что эпицентр землетрясения находился в 95 км северо-восточнее японского города Хатинохе в префектуре Аомори. Подземные толчки были зафиксированы в 11:48 по местному времени (5:48 мск).