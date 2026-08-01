Трамп заявил, что Украина и РФ стремятся к заключению сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский заинтересованы в заключении соглашения, которое позволит завершить конфликт. По словам главы Белого дома, для достижения договорённостей обеим сторонам придётся пойти на взаимные уступки.
Трамп также сообщил, что во время недавней встречи призвал Владимира Зеленского как можно скорее добиться прекращения конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что мирное урегулирование потребует компромиссов со стороны всех участников переговорного процесса.
Кроме того, Дональд Трамп выразил сомнение, что США передадут Украине технологии производства зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, подобные военные разработки слишком чувствительны, поэтому их передача другим государствам связана с серьёзными рисками для национальной безопасности Соединённых Штатов.
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