Мишустин во время поездки в Кызыл встретился с главой Тывы

По словам Владислава Ховалыги, объем валового регионального продукта (ВРП) за пять лет вырос ровно в два раза — с 84 млрд руб. до 168 млрд руб. «Ставим для себя приоритетную задачу обеспечить рост собственных доходов бюджета. В 2025 году они выросли на 24% к 2024 году, а с 2020 года — в 2,5 раза», — сообщил глава Тывы (цитата по сайту правительства).