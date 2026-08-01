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Ночью 1 августа Ростовскую область атаковали более 20 БПЛА

В Ростовской области системы ПВО ночью 1 августа отразили массированный налет беспилотников ВСУ. Зенитчиками сбито свыше 20 дронов-камикадзе.

В Ростовской области системы ПВО ночью 1 августа отразили массированный налет беспилотников ВСУ. Зенитчиками сбито свыше 20 дронов-камикадзе.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, беспилотники перехвачены в Таганроге, а также в Неклиновском, Мясниковском, Верхнедонском и Матвеево-Курганском районах.

Данные о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Всего в субботу над регионами России сбиты 274 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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