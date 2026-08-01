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ВСУ перебросили элитное подразделение к границе с Брянской областью

Российские силовые структуры сообщили о перемещении подразделений ВСУ в районы, расположенные неподалеку от границы с Брянской областью. Об этом пишет РИА «Новости».

Как заявил источник, на Черниговское направление были направлены боевые группы элитной 1-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

Также источник сообщил о передвижении 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Утверждается, что после нахождения в Запорожской области подразделение сначала было направлено в Сумскую область, а затем — в лесные районы Черниговской области.

Ранее сообщалось, что подразделения двух отдельных механизированных бригад украинской армии переброшены из Запорожской области на Харьковское направление. Перемещение войск происходят на фоне колоссальных потерь ВСУ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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