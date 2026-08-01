ВСУ перебросили элитное подразделение к границе с Брянской областью

Как заявил источник, на Черниговское направление были направлены боевые группы элитной 1-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.
Также источник сообщил о передвижении 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Утверждается, что после нахождения в Запорожской области подразделение сначала было направлено в Сумскую область, а затем — в лесные районы Черниговской области.
Ранее сообщалось, что подразделения двух отдельных механизированных бригад украинской армии переброшены из Запорожской области на Харьковское направление. Перемещение войск происходят на фоне колоссальных потерь ВСУ.
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