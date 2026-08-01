Города-побратимы Омск и Могилёв расширяют сотрудничество

По словам Шелеста, Омск и Могилёв поддерживают тесные связи на протяжении многих лет. Четыре года назад этот город стал первым побратимом Омска в Беларуси. Основой взаимодействия остаётся экономика: техника могилёвских предприятий используется на производствах и в аграрном секторе Омской области.