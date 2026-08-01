Города-побратимы Омск и Могилёв расширяют сотрудничество

Мэр Омска Сергей Шелест и заместитель председателя Могилёвского городского исполнительного комитета Антон Бельский подписали дорожную карту, определяющую дальнейшее взаимодействие городов-побратимов. Документ позволит детализировать направления сотрудничества в ближайшей перспективе.
По словам Шелеста, Омск и Могилёв поддерживают тесные связи на протяжении многих лет. Четыре года назад этот город стал первым побратимом Омска в Беларуси. Основой взаимодействия остаётся экономика: техника могилёвских предприятий используется на производствах и в аграрном секторе Омской области.
Глава Омска отметил, что в городе работают два мультибрендовых центра белорусской техники, где представлена продукция различных производителей, включая «Могилёвлифтмаш». Также завершён крупный омский инвестиционный проект по производству технического углерода в свободной экономической зоне «Могилёв».
Представители бизнеса двух городов регулярно встречаются на выставках, укрепляя деловые контакты и выстраивая прямые экономические связи.
Сотрудничество также охватывает культурную, образовательную и социальную сферы. Творческие коллективы из Могилёва принимают участие в фестивалях, проходящих в Омске, продолжаются обмен культурными делегациями и реализация молодёжных проектов.
Шелест подчеркнул, что после подписания в июне Плана мероприятий между Омской и Могилёвской областями на 2026−2028 годы возникла необходимость более подробно определить направления взаимодействия уже на уровне городов.