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Норвегия идет по пути эскалации в Арктике, заявил российский посол

Корчунов: механизмы предотвращения инцидентов не работают из-за политики Осло.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Механизмы РФ и Норвегии по предотвращению опасных инцидентов не работают в полную силу из-за политики Осло и НАТО, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

«Механизмы, призванные предотвращать опасные инциденты, не работают в полную силу, поскольку норвежская сторона и ее союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике, повышая риски и усиливая конфликтность», — сказал он.

По словам посла, в условиях сохраняющейся приверженности Осло конфронтационному курсу Запада на нанесение России «стратегического поражения» и наращивание военного присутствия альянса в северных регионах говорить о серьезном и предметном диалоге по вопросам поддержания стабильности и безопасности в Арктике не приходится.

Корчунов обратил внимание, говоря о высказываниях представителей Норвегии о контактах с российской стороной, что они «адресованы местной аудитории, обеспокоенной немотивированной милитаризацией севера и Арктического региона в целом».

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