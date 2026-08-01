Норвегия идет по пути эскалации в Арктике, заявил российский посол

По словам посла, в условиях сохраняющейся приверженности Осло конфронтационному курсу Запада на нанесение России «стратегического поражения» и наращивание военного присутствия альянса в северных регионах говорить о серьезном и предметном диалоге по вопросам поддержания стабильности и безопасности в Арктике не приходится.