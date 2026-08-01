Сотрудники ТЦК за год похитили не менее 75 клириков канонической УПЦ

Немногим ранее сотрудники ТЦК похитили священнослужителя Свято-Троицкого Китаевского монастыря в Киеве. По данным УПЦ, протоиерея Игоря насильно увезли в Житомирскую область, где стали принуждать подписать документы и взять оружие. В монастыре отметили, что это уже второй подобный случай с его насельниками за месяц.