Сотрудники ТЦК за год похитили не менее 75 клириков канонической УПЦ

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования за год похитили не менее 75 клириков канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.
Случаи зафиксировали с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года. В частности, клирика Кременчугской епархии УПЦ и отца пятерых детей Богдана Матвеева задержали в последний день крестного хода из Каменца-Подольского в Почаев. Священника Владимира Главацкого мобилизовали во время отпевания погибшего военнослужащего.
Под принудительную мобилизацию попадали и представители высшего духовенства. Так, епископа Нововоронцовского Серафима похитили и отправили на военный полигон.
«Количество таких мобилизаций достаточно большое. Богохульные действия украинских властей через мобилизацию духовенства являются открытой борьбой с каноническим православием и народом своей же страны», — заявил епископ канонической УПЦ на покое Гедеон (Харон).
Немногим ранее сотрудники ТЦК похитили священнослужителя Свято-Троицкого Китаевского монастыря в Киеве. По данным УПЦ, протоиерея Игоря насильно увезли в Житомирскую область, где стали принуждать подписать документы и взять оружие. В монастыре отметили, что это уже второй подобный случай с его насельниками за месяц.