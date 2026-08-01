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Сотрудники ТЦК за год похитили не менее 75 клириков канонической УПЦ

Случаи мобилизации клириков УПЦ фиксируются с августа 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования за год похитили не менее 75 клириков канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

Случаи зафиксировали с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года. В частности, клирика Кременчугской епархии УПЦ и отца пятерых детей Богдана Матвеева задержали в последний день крестного хода из Каменца-Подольского в Почаев. Священника Владимира Главацкого мобилизовали во время отпевания погибшего военнослужащего.

Под принудительную мобилизацию попадали и представители высшего духовенства. Так, епископа Нововоронцовского Серафима похитили и отправили на военный полигон.

«Количество таких мобилизаций достаточно большое. Богохульные действия украинских властей через мобилизацию духовенства являются открытой борьбой с каноническим православием и народом своей же страны», — заявил епископ канонической УПЦ на покое Гедеон (Харон).

Немногим ранее сотрудники ТЦК похитили священнослужителя Свято-Троицкого Китаевского монастыря в Киеве. По данным УПЦ, протоиерея Игоря насильно увезли в Житомирскую область, где стали принуждать подписать документы и взять оружие. В монастыре отметили, что это уже второй подобный случай с его насельниками за месяц.