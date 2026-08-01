МИД: Европейские страны открыто готовятся к потенциальному военному конфликту с РФ

Европейские страны открыто готовятся к возможному военному конфликту с Россией. Об этом в субботу, 1 августа, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя предстоящие совместные ядерные учения Германии и Франции.
По словам дипломата, европейские государства не скрывают своих намерений и публично говорят о подготовке к войне. Он также отметил, что Россия будет учитывать эти процессы при корректировке своих политических и военно-политических планов.
Грушко подчеркнул, что усиление милитаризации Германии не является секретом. При этом, по его мнению, реакция других европейских стран на происходящее остается недостаточной.
— Милитаризация Германии должна быть тем элементом, который должен насторожить европейское сообщество, исходя из тех исторических уроков, которые оно должно было извлечь, — цитирует Грушко РИА Новости.
Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас поддержал инициативу по внесению поправок в конституцию, предусматривающих возможность размещения оружия массового поражения в стране.