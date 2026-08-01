«Почему в школе говорят так?» Экс-военный ВСУ тайно переучивал дочь после уроков о Бандере

«Дочка как раз в 2025 году пошла в пятый класс. И началась история… Работая с ребёнком с уроками, я старался всё перечитывать, что ей задают, что она там будет мне, как говорится, домашнее задание рассказывать. Мы объясняли ребёнку, как оно было на самом деле, как оно есть на самом деле», — сказал Липко.