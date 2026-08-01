В МВД напомнили, что оформить загранпаспорт можно с рождения

Напомним, с 20 января 2026 года дети младше 14 лет могут пересекать российскую границу только по собственному загранпаспорту. Документ требуется в том числе для поездок в Белоруссию, Абхазию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. В МВД рекомендовали родителям оформлять его заранее, чтобы не столкнуться с проблемами перед поездкой.