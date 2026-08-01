В МВД напомнили, что оформить загранпаспорт можно с рождения

Оформить загранпаспорт ребенку можно сразу после его рождения. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.
Сам ребенок подавать заявление не должен. Для оформления документа в подразделение МВД обращаются его родители, опекуны или другие законные представители. После получения заявления сотрудники МВД связываются с обратившимся и оформляют загранпаспорт на имя ребенка.
«Для ребенка можно оформить заграничный паспорт именно с рождения. Особенностями здесь является то, что подача заявления, конечно же, малышом не осуществляется. В органы полиции к нам обращаются родители либо законные представители», — рассказал Васенин.
Напомним, с 20 января 2026 года дети младше 14 лет могут пересекать российскую границу только по собственному загранпаспорту. Документ требуется в том числе для поездок в Белоруссию, Абхазию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. В МВД рекомендовали родителям оформлять его заранее, чтобы не столкнуться с проблемами перед поездкой.