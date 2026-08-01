ООН обновила санкционные данные пяти представителей Афганистана

Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении движения «Талибан» актуализировал идентификационные данные пяти представителей Афганистана, сохранив при этом все действующие в их отношении ограничения, говорится в заявлении комитета.
Изменения затронули записи Хамдуллы Номани, Абдула Хака Васика, Нура Мохаммада Сакиба, Сираджуддина Хаккани и Голя Аги Исхакзая. Все они по-прежнему находятся под санкциями, предусматривающими заморозку активов, запрет на международные поездки и оружейное эмбарго.
Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед назвал санкционную практику бесперспективной и призвал ООН пересмотреть подход к стране.
«Это неудачный опыт, который, к сожалению, повторяется из раза в раз и не принесет никаких результатов ни одной из сторон», — заявил он.
Ранее также в ООН потребовали привлечь к ответственности виновных в пытках военнопленных РФ.
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