Россия не выплатит взнос в Агентство по ядерной энергии ОЭСР в этом году

Россия отказалась выплачивать ежегодный взнос в бюджет Агентства по ядерной энергии (АЯЭ) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в этом году. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства. Членство России в ОЭСР приостановлено с 2022 года.