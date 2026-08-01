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Лукашенко сказал швейцарцам о решении всех вопросов

Лукашенко обратился к народу Швейцарии 1 августа.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 1 августа, поздравил народ Швейцарии с национальным праздником — Днем основания Конфедерации, сказав о решении всех вопросов. Подробности сообщает пресс-служба президента.

Глава государства обратил внимание на толерантность и стремление к решению всех вопросов мирными средствами, которые, кроме личных связей, объединяют белорусов и швейцарцев. Подобное создает благоприятные условия для реализации потенциала двустороннего сотрудничества в различных областях. Главное — принципы доверия и уважения.

— Сегодня уже абсолютно очевидна бесперспективность политики искусственных ограничений контактов между людьми и государствами, — заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко уточнил, что совместными усилиями две страны могут внести важный вклад, касающийся обеспечения мира, построения устойчивого и более справедливого глобального миропорядка.

Ранее Александр Лукашенко заявил, какой белорусский товар необходим, как хлеб, и сказал, кого нельзя баловать зарплатами в Беларуси.

Тем временем Минобороны сделало заявление о призыве в армию тех, кто не справляется с урожаем.

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