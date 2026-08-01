Лукашенко сказал швейцарцам о решении всех вопросов

Глава государства обратил внимание на толерантность и стремление к решению всех вопросов мирными средствами, которые, кроме личных связей, объединяют белорусов и швейцарцев. Подобное создает благоприятные условия для реализации потенциала двустороннего сотрудничества в различных областях. Главное — принципы доверия и уважения.