Лукашенко сказал швейцарцам о решении всех вопросов

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 1 августа, поздравил народ Швейцарии с национальным праздником — Днем основания Конфедерации, сказав о решении всех вопросов. Подробности сообщает пресс-служба президента.
Глава государства обратил внимание на толерантность и стремление к решению всех вопросов мирными средствами, которые, кроме личных связей, объединяют белорусов и швейцарцев. Подобное создает благоприятные условия для реализации потенциала двустороннего сотрудничества в различных областях. Главное — принципы доверия и уважения.
— Сегодня уже абсолютно очевидна бесперспективность политики искусственных ограничений контактов между людьми и государствами, — заявил президент Беларуси.
Александр Лукашенко уточнил, что совместными усилиями две страны могут внести важный вклад, касающийся обеспечения мира, построения устойчивого и более справедливого глобального миропорядка.
Ранее Александр Лукашенко заявил, какой белорусский товар необходим, как хлеб, и сказал, кого нельзя баловать зарплатами в Беларуси.
Тем временем Минобороны сделало заявление о призыве в армию тех, кто не справляется с урожаем.