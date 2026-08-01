«Дать спички пироманьяку»: В США боятся «адских санкций» в руках Трампа

Ранее сообщалось, что новый санкционный законопроект против России застрял в Конгрессе США из-за серьёзных разногласий. Документ рискует не пройти окончательное утверждение: законодатели не могут договориться по поводу тарифных полномочий президента. Инициатива предполагает введение ограничений против российских чиновников. Кроме того, она даёт главе США право вводить пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа — или любых пяти стран, которые американская администрация сочтёт причастными к обходу уже действующих санкций.