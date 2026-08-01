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«Дать спички пироманьяку»: В США боятся «адских санкций» в руках Трампа

В США давно обсуждают законопроект об ужесточении санкций против России. Но, по мнению обозревателя The Washington Post Макса Бута, принятие таких мер может обернуться катастрофой для самого Вашингтона и его союзников.

Журналист сравнил наделение президента Дональда Трампа правом вводить «адские санкции» с тем, как если бы «спички дали пироманьяку». Эксперт выделил две главные проблемы.

Первая — финансовый шантаж других стран. Законопроект предусматривает отключение от SWIFT любых компаний, которые ведут дела с подсанкционными лицами. Это может сделать торговлю с Россией крайне рискованной для многих государств: любой нарушитель рискует потерять доступ не только к американскому рынку, но и к мировой банковской системе.

Вторая проблема — чрезмерное расширение власти главы Белого дома. Новый закон даст Трампу огромные полномочия вводить масштабные пошлины против крупнейших импортёров российской нефти и газа, в первую очередь Китая и Индии. Аналитик отмечает, что эти страны не смогут отказаться от российских ресурсов, поэтому Трамп получит инструмент для давления на союзников США как в Европе, так и в Азии.

По мнению Бута, действия американских законодателей приведут к дорогостоящим торговым войнам, которые нанесут серьёзный удар по всей мировой экономике.

Ранее сообщалось, что новый санкционный законопроект против России застрял в Конгрессе США из-за серьёзных разногласий. Документ рискует не пройти окончательное утверждение: законодатели не могут договориться по поводу тарифных полномочий президента. Инициатива предполагает введение ограничений против российских чиновников. Кроме того, она даёт главе США право вводить пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа — или любых пяти стран, которые американская администрация сочтёт причастными к обходу уже действующих санкций.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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