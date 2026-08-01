Без работы и школы: На Украине хотят лишать прав жителей, не говорящих на мове

Она посетовала, что среди подростков, родившихся уже после Майдана, по-прежнему много тех, кто говорит преимущественно по-русски. По её мнению, призывы использовать государственный язык на такие семьи не действуют.
«На них может подействовать только власть», — заявила Бельская.
Она предложила создать условия, при которых русскоязычным будет сложнее устроиться на работу, а их детям — попасть в хороший детский сад или школу.
Ранее в Верховную раду внесли законопроект о запрете публичного исполнения и показа произведений на русском языке. Ограничения могут распространиться на книги, музыку, спектакли, фильмы и клипы. Документ также предусматривает языковые требования для депутатов, чиновников, кандидатов на выборные должности и частных исполнителей. Русский язык хотят дополнительно ограничить и в частных учебных заведениях.
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