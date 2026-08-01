В Минобороны РФ рассказали о подземных столовых в зоне СВО

В тыловой зоне Сумского направления специалисты группировки «Север» организовали подземные пункты питания и продовольственные склады для личного состава, сообщили в Минобороны РФ. Все объекты находятся непосредственно под землей, что защищает военнослужащих от атак противника.
В ведомстве пояснили, что в этих точках бойцы не только принимают горячую пищу и восстанавливают силы, но и могут снять психологическое напряжение — для этого подготовлены необходимые условия. В тыловом районе также работают полевые банно-прачечные комбинаты, хлебопекарни и пункты выдачи воды.
Ежедневно тыловые подразделения доставляют в войска горюче-смазочные материалы, боеприпасы и продовольствие, выстраивая маршруты с учетом реальной тактической обстановки. Если движение стандартного грузового транспорта затруднено из-за угрозы беспилотников или минирования, снабжение организуют по резервным путям с использованием багги, мотоциклов и БПЛА.
До этого военный корреспондент Александр Сладков побывал у зенитчиков отряда Барс-27 Добровольческого корпуса Минобороны России и выяснил, чем питаются военные. Один из бойцов в беседе с ним признался, что на фронте больше всего не хватает сладкого.
Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль Стенки и Веровку.
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