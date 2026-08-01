В Минобороны РФ рассказали о подземных столовых в зоне СВО

В ведомстве пояснили, что в этих точках бойцы не только принимают горячую пищу и восстанавливают силы, но и могут снять психологическое напряжение — для этого подготовлены необходимые условия. В тыловом районе также работают полевые банно-прачечные комбинаты, хлебопекарни и пункты выдачи воды.