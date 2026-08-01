Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ ночью ударили по двум морским сухогрузам на переходе морем южнее Одессы

ВС РФ поразили очередной украинский военный объект в ночь с 31 июля на 1 августа.

Источник: Комсомольская правда

ВС России продолжают наносить высокоточные удары по военным объектам на территории Украины. Прошедшей ночью были поражены два сухогруза. Все произошло на переходе морем южнее Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в ночь с пятницы на субботу. То есть, с 31 июля на 1 августа. Тогда ВС России нанесли удар по двум морским сухогрузам, находившимся на переходе морем южнее Одессы.

«Кроме того, вчера на переходе морем южнее Одессы поражены два морских судна типа сухогруз, осуществлявшие доставку военных грузов в один из портов Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Тем временем российская армия также поразила ряд военных объектов в Киеве. Так, удары пришлись на «Радиоизмеритель» и «Буревестник». Они занимались.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше