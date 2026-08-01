ВС РФ ночью ударили по двум морским сухогрузам на переходе морем южнее Одессы

ВС России продолжают наносить высокоточные удары по военным объектам на территории Украины. Прошедшей ночью были поражены два сухогруза. Все произошло на переходе морем южнее Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в ночь с пятницы на субботу. То есть, с 31 июля на 1 августа. Тогда ВС России нанесли удар по двум морским сухогрузам, находившимся на переходе морем южнее Одессы.
«Кроме того, вчера на переходе морем южнее Одессы поражены два морских судна типа сухогруз, осуществлявшие доставку военных грузов в один из портов Украины», — говорится в сообщении ведомства.
Тем временем российская армия также поразила ряд военных объектов в Киеве. Так, удары пришлись на «Радиоизмеритель» и «Буревестник». Они занимались.