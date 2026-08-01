МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Запад ухудшает положение Украины, поддерживая ее утверждения об «успехах» на поле боя, сказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в комментарии Responsible Statecraft.
«Преувеличивая позицию Киева, западные СМИ маскируют мрачную реальность: у Украины нет реального военного пути к победе», — говорится в публикации.
Дэвис добавил, что ей придется либо договариваться о наилучших доступных условиях мира, либо столкнуться с полным военным поражением.
В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад, и конфликт может прекратиться сразу же, если киевский режим примет соответствующие решения.
Во время выступления в МИД в 2024 году Владимир Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав на необходимость Киева вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.