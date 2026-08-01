Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США сделали внезапное заявление об окончании конфликта на Украине

Дэвис: Запад ухудшает положение Киева, поддерживая ее утверждения об успехах ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Запад ухудшает положение Украины, поддерживая ее утверждения об «успехах» на поле боя, сказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в комментарии Responsible Statecraft.

«Преувеличивая позицию Киева, западные СМИ маскируют мрачную реальность: у Украины нет реального военного пути к победе», — говорится в публикации.

Дэвис добавил, что ей придется либо договариваться о наилучших доступных условиях мира, либо столкнуться с полным военным поражением.

В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад, и конфликт может прекратиться сразу же, если киевский режим примет соответствующие решения.

Во время выступления в МИД в 2024 году Владимир Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав на необходимость Киева вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше