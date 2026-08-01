США все еще не освоили полученные от НАТО $4 млрд по программе PURL

В документе указывается, что по состоянию на 31 марта 2026 года Вашингтон получил от стран НАТО $4,15 млрд. В сводной таблице вместе с тем отмечается, что все эти средства «получены, но не распределены». Таким образом американское правительство еще не заключало контрактов со своими военными подрядчиками на эти деньги.