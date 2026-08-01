США все еще не освоили полученные от НАТО $4 млрд по программе PURL

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Американские власти до сих пор не обеспечили военными контрактами полученные от стран НАТО средства по программе PURL, которая должна обеспечивать поставки Украине оружия, закупаемого государствами альянса у Соединенных Штатов. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС докладе, который был подготовлен генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента и фактически ликвидированного американского Агентства по международному развитию.
В документе указывается, что по состоянию на 31 марта 2026 года Вашингтон получил от стран НАТО $4,15 млрд. В сводной таблице вместе с тем отмечается, что все эти средства «получены, но не распределены». Таким образом американское правительство еще не заключало контрактов со своими военными подрядчиками на эти деньги.
Помимо этого, американская администрация не спешит распределять средства по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющего передавать вооружения из американских арсеналов. На конец марта у США оставалось $4,96 млрд неистраченных средств по нему.
В рамках инициативы PURL европейские страны НАТО фактически обязались закупать у США на свои деньги оружие для безвозмездной его передачи Киеву.
Российская сторона неоднократно заявляла о том, что поставки оружия киевскому режиму лишь затягивают конфликт на Украине.