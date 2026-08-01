В Киеве поражено предприятие, выпускающее комплектующие для ракет «Фламинго»

По имеющимся данным, предприятие принадлежит ООО «Файер Пойнт» (Fire Point).
Также отмечается, что на территории объекта хранились химические вещества, которые используются при изготовлении твердотопливных ускорителей.
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