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Бойцы «Север» сорвали попытку ВСУ прорваться в Белый Колодезь

Военнослужащие группировки войск «Север» не допустили прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселок Белый Колодезь Харьковской области, который находится в окружении российских сил.

Военнослужащие группировки войск «Север» не допустили прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселок Белый Колодезь Харьковской области, который находится в окружении российских сил. Об этом сообщает близкий к группировке Telegram-канал «Северный ветер».

Противник был замечен на подступах к линии боевого соприкосновения. По целям оперативно отработали операторы FPV-дронов и артиллеристы — наступавшие были ликвидированы, не дойдя до населенного пункта.

Также отмечается, что за минувшие сутки подразделения «Севера» продвинулись на ключевых направлениях фронта, не дав ВСУ скрытно подобраться к обороняемым форпостам.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в тыловой зоне Сумского направления специалисты группировки «Север» организовали подземные пункты питания и продовольственные склады для личного состава.

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