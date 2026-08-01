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ГТК: Латвия закрыла границу с Беларусью 31 июля

ГТК сообщил, что Латвия закрыла границу с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Государственный таможенный комитет сообщил, что Латвия закрыла границу с Беларусью в пятницу, 31 июля 2026 года.

Движение через единственный работавший пункт пропуска на белорусской-латвийской границе «Григоровщина» («Патерниеки» со стороны Латвии) было прекращено. По состоянию на 1 августа, движение не восстановлено.

В ГТК уточнили, что про закрытие границы сообщал министр внутренних дел Латвии. Он ссылался на технические причины.

«Об изменении обстановки будет сообщено дополнительно», — пояснили в ведомстве.

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