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Белоруссия сообщила о приостановке движения на границе с Латвией

Полностью прекращено автомобильное движение через единственный действовавший на границе Белоруссии с Латвией пункт пропуска. Он не работает с вечера 31 июля по решению латвийской стороны, сообщил государственный таможенный комитет Белоруссии.

Полностью прекращено автомобильное движение через единственный действовавший на границе Белоруссии с Латвией пункт пропуска. Он не работает с вечера 31 июля по решению латвийской стороны, сообщил государственный таможенный комитет Белоруссии.

По данным комитета, латвийское МВД обосновало закрытие пункта пропуска «техническими причинами». Когда он может возобновить работу, пока неизвестно. «С 23:00 31 июля движение через единственный открытый на белорусско-латвийской границе пункт пропуска “Григоровщина” полностью прекращено и до сих пор не восстановлено», — сказано в пресс-релизе комитета.

В октябре 2025 года Литва на месяц закрыла два КПП на границе с Белоруссией. Литовские власти говорили, что приняли такое решение из-за обнаружения в воздушном пространстве страны метеозондов из Белоруссии, с помощью которых контрабандисты переправляли сигареты. Минск в ответ перестал пропускать через границу литовские грузовики. Литва говорила о готовности Латвии и Эстонии закрыть границу с Белоруссией.

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