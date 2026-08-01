Белоруссия сообщила о приостановке движения на границе с Латвией

В октябре 2025 года Литва на месяц закрыла два КПП на границе с Белоруссией. Литовские власти говорили, что приняли такое решение из-за обнаружения в воздушном пространстве страны метеозондов из Белоруссии, с помощью которых контрабандисты переправляли сигареты. Минск в ответ перестал пропускать через границу литовские грузовики. Литва говорила о готовности Латвии и Эстонии закрыть границу с Белоруссией.