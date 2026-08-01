ГТК Белоруссии: Латвия закрыла единственный работающий КПП на границе

Ранее на границе Литвы и Белоруссии, в Варенском районе, обнаружили подземный туннель, который прорыли со стороны Минска. Туннель полностью ликвидировали — после всех проверок его засыпали грунтом. Власти Литвы заявили, что он мог использоваться для нелегальной миграции. По их данным, через него выходцы из Азии и Африки планировали попадать в Литву, обходя пограничный контроль.