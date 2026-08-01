ГТК Белоруссии: Латвия закрыла единственный работающий КПП на границе

Остановка транзита произошла 31 июля в 23:00. Белорусские таможенники уточнили, что проезд не восстановлен до сих пор.
Латвийская сторона объяснила произошедшее техническими причинами. Накануне о возможных ограничениях предупреждал министр внутренних дел страны Янис Домбрава.
Чиновник в своих соцсетях призвал сограждан, находящихся за рубежом, возвращаться домой другими маршрутами. Никаких подробностей о характере неполадок он не раскрыл.
На этом направлении работал только один коридор. Второй КПП сопредельная сторона не открывала, и теперь легальный проезд для легковых и грузовых машин отсутствует полностью.
К утру субботы на выезд из республики скопилась небольшая очередь. Согласно сведениям пограничного комитета Белоруссии на 08:00 по московскому времени, своей очереди ожидали 10 фур.
Таможенный комитет Белоруссии пообещал оповестить о возобновлении пропуска дополнительно. Когда именно латвийские службы устранят сбой, пока неизвестно.
Ранее на границе Литвы и Белоруссии, в Варенском районе, обнаружили подземный туннель, который прорыли со стороны Минска. Туннель полностью ликвидировали — после всех проверок его засыпали грунтом. Власти Литвы заявили, что он мог использоваться для нелегальной миграции. По их данным, через него выходцы из Азии и Африки планировали попадать в Литву, обходя пограничный контроль.
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