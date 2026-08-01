ВС РФ атаковали завод РЭБ Lima в Киевской области

В ночь на субботу 1 августа ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Одной из целей стало предприятие Киев-25 («ПВ ГРУПП Украина»). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.