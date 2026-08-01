В Европе призвали остановить действия шенгена с Испанией из-за мигрантов

Поводом для заявления стала ситуация в испанском анклаве Сеута на побережье Африки, куда, по данным испанского МВД, из Марокко вплавь добрались десятки тысяч нелегальных мигрантов. Для усиления охраны порядка власти Испании направили в регион подразделения сухопутных войск.