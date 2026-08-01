В Европе призвали остановить действия шенгена с Испанией из-за мигрантов

Министр внутренних дел Финляндии призвала страны Евросоюза временно приостановить действие Шенгенского соглашения в отношении Испании. По её мнению, причиной стал резкий рост нелегальной миграции через северное побережье Африки, с которым испанские власти не смогли эффективно справиться.
Поводом для заявления стала ситуация в испанском анклаве Сеута на побережье Африки, куда, по данным испанского МВД, из Марокко вплавь добрались десятки тысяч нелегальных мигрантов. Для усиления охраны порядка власти Испании направили в регион подразделения сухопутных войск.
Похожая ситуация сложилась и в другом испанском анклаве — Мелилье, также расположенном на границе с Марокко. Ранее с аналогичным призывом пересмотреть порядок действия Шенгенских правил в отношении Испании выступил премьер-министр Италии.
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