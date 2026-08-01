Трамп: США могут получить от Украины практически все по сделке о редкоземах

«Главный и, по сути, единственный интерес, который был у Банковой к сделке — это попытка задобрить Трампа, чтоб тот продолжил оружейную и финансовую помощь Украине, подавая это как американские взносы в Фонд для будущих инвестиций. Но этот расчет не оправдался — Трамп отказался от поддержки и теперь продает оружие только за деньги. Соответственно, пропал интерес и у украинских властей как-то продвигать эту сделку. Наоборот — был дан сигнал по всей вертикали особого содействия не оказывать и максимально все тормозить», — отметил источник «Страны.ua».