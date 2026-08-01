Токаев поздравил жителей Костанайской области с 90-летием региона

«Благодаря упорному труду граждан область уверенно идет по пути процветания, демонстрируя высокие достижения во всех сферах. Костанайцы неизменно показывают прекрасный пример сплоченности и патриотизма. Ярким подтверждением тому служит активное участие местных жителей в республиканском референдуме, состоявшемся в марте, в ходе которого они подавляющим большинством голосов высказались в поддержку новой Конституции», — заявил Токаев.