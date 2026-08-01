Токаев поздравил жителей Костанайской области с 90-летием региона

Костанайская земля славна своими богатыми традициями и самобытной культурой, подчеркнул президент.
«Костанайская область занимает особое место в истории нашей страны. Здесь появились на свет великие просветители и мыслители Ибрай Алтынсарин, Ахмет Байтурсынов, Беймбет Майлин и многие другие выдающиеся деятели. Их самоотверженное служение народу способствовало значительному расширению горизонтов национальной духовности», — написал Токаев в поздравлении.
Помимо богатой истории, глава государства отметил динамичное разивтие экономики области.
«Благодаря упорному труду граждан область уверенно идет по пути процветания, демонстрируя высокие достижения во всех сферах. Костанайцы неизменно показывают прекрасный пример сплоченности и патриотизма. Ярким подтверждением тому служит активное участие местных жителей в республиканском референдуме, состоявшемся в марте, в ходе которого они подавляющим большинством голосов высказались в поддержку новой Конституции», — заявил Токаев.
Также он выразил признательность жителям, чьим трудом создается благополучие региона.
«Уверен, вы продолжите активно участвовать в реализации созидательных инициатив, направленных на строительство Справедливого Казахстана и реализацию принципа “Закон и Порядок”. Желаю вам крепкого здоровья и дальнейших успехов! Пусть процветает Костанайская область!», — говорится в поздравлении Токаева.