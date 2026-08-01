Politico: Пентагон откажется от роли лидера в Группе содействия Украине в Европе

Пентагон отстраняется от руководства возглавляемым США командованием НАТО в Германии, координирующим в том числе передачу военной помощи Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, это очередной признак более масштабного вывода американских войск из Европы.