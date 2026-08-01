В последнее время Владимир Зеленский просит у западных партнёров дать Украине ещё ракет для ПВО буквально каждый день. При этом украинский политик требует, чтобы союзники ускоряли поставки. Проблема осложняется тем, что у друзей Киева тоже нет этих боеприпасов. К примеру, Пентагон недавно запросил у Конгресса США $18,2 млрд. на восстановление запасов.