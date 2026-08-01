Зеленский пожаловался на дефицит ракет ПВО после удара ВС РФ по Киеву

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что система противовоздушной обороны Украины смогла минувшей ночью сбить лишь одну баллистическую ракету в ходе массированного удара ВС России по Киеву, и пожаловался на нехватку ракет-перехватчиков.
«Лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет к [американским зенитным] системам Patriot», — написал он в своем Telegram-канале.
Украинские власти регулярно жалуются на дефицит боеприпасов к системам ПВО и просят западные страны увеличить поставки соответствующих вооружений.
Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении в Киеве предприятий, занимающихся производством военных изделий для ВС Украины.