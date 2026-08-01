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Зеленский пожаловался на дефицит ракет ПВО после удара ВС РФ по Киеву

Система противовоздушной обороны Украины смогла минувшей ночью сбить лишь одну баллистическую ракету, заявил Владимир Зеленский.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что система противовоздушной обороны Украины смогла минувшей ночью сбить лишь одну баллистическую ракету в ходе массированного удара ВС России по Киеву, и пожаловался на нехватку ракет-перехватчиков.

«Лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет к [американским зенитным] системам Patriot», — написал он в своем Telegram-канале.

Украинские власти регулярно жалуются на дефицит боеприпасов к системам ПВО и просят западные страны увеличить поставки соответствующих вооружений.

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении в Киеве предприятий, занимающихся производством военных изделий для ВС Украины.

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