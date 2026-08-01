Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что у Киева пока, к сожалению, нет конкретных планов по возвращению Крыма, так как самое главное не потерять людей, имея в виду украинских военных. При этом он назвал полуостров украинской территорией.
«Заявления украинских коррупционеров и террористов, представляющих киевский режим, так рьяно брызжущих слюной в бессильной злобе, стирающих зубы и мечтающих десятилетиями сломить и уничтожить крымчан, — нам абсолютно не интересны», — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, подобные заявления в очередной раз являются доказательством того, что крымчане сделали правильный выбор на референдуме в 2014 году, вернувшись на свою историческую родину в Россию.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».