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Токаев поздравил президента Швейцарии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Швейцарии Ги Пармелана по случаю Национального дня Швейцарской Конфедерации, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Nur.kz

«Этот знаменательный день символизирует богатое историческое наследие Швейцарии, прочные демократическое устои и неизменную приверженность страны принципам нейтралитета», — говорится в телеграмме, текст которой приводится в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многоплановое сотрудничество с Швейцарией, основанное на узах дружбы и взаимного уважения. Отмечена позитивная динамика взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, финансов и образования.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Ги Пармелану успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Швейцарии — благополучия и процветания.