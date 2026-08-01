Токаев поздравил президента Швейцарии

«Этот знаменательный день символизирует богатое историческое наследие Швейцарии, прочные демократическое устои и неизменную приверженность страны принципам нейтралитета», — говорится в телеграмме, текст которой приводится в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многоплановое сотрудничество с Швейцарией, основанное на узах дружбы и взаимного уважения. Отмечена позитивная динамика взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, финансов и образования.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Ги Пармелану успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Швейцарии — благополучия и процветания.