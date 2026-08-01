Токаев поздравил президента Швейцарии

Глава государства подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многоплановое сотрудничество с Швейцарией, основанное на узах дружбы и взаимного уважения. Отмечена позитивная динамика взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, финансов и образования.