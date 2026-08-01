СМИ: в миграционном кризисе в Сеуте заподозрили соседей

Предположительно, таким образом Рабат стремится оказать давление на Мадрид из-за существующих дипломатических противоречий.
Как сообщает издание The Telegraph, источники подозревают, что марокканцы способствовали неожиданному притоку 60 тысяч мигрантов в анклав. Возможно, это стало «наказанием на фоне дипломатического недовольства Испанией».
Причиной недовольства, предположительно, является желание премьер-министра Педро Санчеса заключить с Алжиром соглашения в газовой сфере. Однако источники издания уточнили, что делать окончательные выводы о причинах кризиса с мигрантами преждевременно.