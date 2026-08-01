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Глава ЗАТО Фокино Александр Баранов уходит в отставку после десяти лет работы

На заседании Думы он отчитался о результатах работы за 2025 год.

Источник: Комсомольская правда

Александр Баранов, глава ЗАТО Фокино, объявил о завершении своих полномочий после десяти лет руководства городским округом. На заседании Думы он отчитался о результатах работы за 2025 год — бюджет исполнен с ростом доходной части, собственные доходы выросли, увеличилась доля безвозмездных поступлений из краевого и федерального бюджетов. В рамках муниципальных программ профинансированы десятки мероприятий. Депутаты единогласно признали работу администрации удовлетворительной. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Теперь Дума начинает процедуру формирования конкурсной комиссии на замещение должности главы. Баранов отметил, что за годы его работы Фокино поднялось с последней тройки муниципалитетов края до уверенной первой пятерки по основным показателям. А по ключевому критерию — доверию к Президенту и Губернатору — округ занимает первые места среди территорий.

«Я сделал все, что мог. Кто может — пусть сделает лучше меня», — заявил Александр Баранов.

Он поблагодарил депутатов за совместную работу, а жителей — за доверие и поддержку.