Глава ЗАТО Фокино Александр Баранов уходит в отставку после десяти лет работы

Александр Баранов, глава ЗАТО Фокино, объявил о завершении своих полномочий после десяти лет руководства городским округом. На заседании Думы он отчитался о результатах работы за 2025 год — бюджет исполнен с ростом доходной части, собственные доходы выросли, увеличилась доля безвозмездных поступлений из краевого и федерального бюджетов. В рамках муниципальных программ профинансированы десятки мероприятий. Депутаты единогласно признали работу администрации удовлетворительной. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".