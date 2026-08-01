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Рубио рассказал о планах США возобновить переговоры Москвы и Киева

США намерены в ближайшие недели попытаться возобновить переговорный процесс между Украиной и Россией, заявил госсекретарь Марко Рубио в эфире Fox News.

Источник: РБК

По его словам, американская сторона предпримет дипломатические усилия, чтобы выяснить возможность возвращения сторон за стол переговоров. При этом он отметил, что достижению соглашения мешают жесткие «красные линии», которые сохраняются у обеих сторон конфликта.

«Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно четкие “красные линии”, и пока нам не удастся немного сблизить эти “красные линии”, мы не достигнем желаемого результата. Но мы готовы к этому», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят заключить сделку по завершению конфликта, однако она потребует уступок от обеих сторон. В начале июля он также говорил, что Россия и Украина хотят мира и в скором времени «что-то получится».

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