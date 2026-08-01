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Токаев принял участие в церемонии открытия этапа чемпионата мира в Кыргызстане

Президенты стран Центральной Азии приняли участие в церемонии открытия этапа чемпионата мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: t.me/aqorda_resmi

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, глава государства Касым-Жомарт Токаев и руководители стран Центральной Азии побеседовали с участниками соревнований и пожелали им успешного выступления.

Президентам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана также был представлен болид, участвующий в гонке.

Затем лидеры стран Центральной Азии одновременно привели в действие символический пусковой механизм, дав официальный старт этапу чемпионата по водно-моторному спорту UIM F1H2O — «Гран-при Кыргызская Республика — Иссык-Куль 2026».

В соревнованиях участвуют 8 команд и 18 пилотов, представляющих ОАЭ, Австралию, Канаду и другие страны.

Гран-при, проводящийся впервые в Кыргызстане, станет одним из крупнейших международных спортивно-культурных событий в истории республики.

Напомним, накануне президент Казахстана прибыл в Чолпон-Ату для участия в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

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