Токаев принял участие в церемонии открытия этапа чемпионата мира в Кыргызстане

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, глава государства Касым-Жомарт Токаев и руководители стран Центральной Азии побеседовали с участниками соревнований и пожелали им успешного выступления.
Президентам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана также был представлен болид, участвующий в гонке.
Затем лидеры стран Центральной Азии одновременно привели в действие символический пусковой механизм, дав официальный старт этапу чемпионата по водно-моторному спорту UIM F1H2O — «Гран-при Кыргызская Республика — Иссык-Куль 2026».
Гран-при, проводящийся впервые в Кыргызстане, станет одним из крупнейших международных спортивно-культурных событий в истории республики.
Напомним, накануне президент Казахстана прибыл в Чолпон-Ату для участия в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.